Суд признал незаконной люстрацию судьи Верховного Суда

18 сентября, 2018, 20:56

Кассационный административный суд Верховный Суд признал незаконной люстрацию и отменил решение об увольении экс-председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина с должности судьи Верховного Суда

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил исковые требования истца, признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия от 25 апреля 2017 № 988/0/15-17 о признании нарушения судьей Верховного Суда требований относительно несовместимости и освобождения его от должности", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что люстрация может быть использована только для устранения или существенного уменьшения угрозы, которую представляет субъект люстрации.

"Коллегия судей установила нарушение принципа пропорциональности, поскольку в этом случае вмешательство в права личности (увольнение истца на основании нарушения требований о несовместимости) не оправдывают цель люстрационного процесса", - отметили в пресс-службе суда.

Суд оценил пропорциональность ограничений, примененных к истцу с учетом поданного им заявления об отставке и решил, что они - непропорциональные и неоправданные.

Согласно информации на сайте Высшего совета правосудия, дело № 988/0/15-17 касается Игоря Самсина.