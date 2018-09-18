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Суд признал незаконной люстрацию судьи Верховного Суда

Кассационный административный суд Верховный Суд признал незаконной люстрацию и отменил решение об увольении экс-председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина с должности судьи Верховного Суда

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил исковые требования истца, признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия от 25 апреля 2017 № 988/0/15-17 о признании нарушения судьей Верховного Суда требований относительно несовместимости и освобождения его от должности", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что люстрация может быть использована только для устранения или существенного уменьшения угрозы, которую представляет субъект люстрации.

"Коллегия судей установила нарушение принципа пропорциональности, поскольку в этом случае вмешательство в права личности (увольнение истца на основании нарушения требований о несовместимости) не оправдывают цель люстрационного процесса", - отметили в пресс-службе суда.

Суд оценил пропорциональность ограничений, примененных к истцу с учетом поданного им заявления об отставке и решил, что они - непропорциональные и неоправданные.

Согласно информации на сайте Высшего совета правосудия, дело № 988/0/15-17 касается Игоря Самсина.

  • В апреле 1995 года Самсин стал судьей Верховного Суда. 5 июня 2003 Верховная Рада избрала его судьей бессрочно.
  • В 2015 году в Высший совет юстиции поступили обращения Министерства юстиции о нарушении Самсиным требований по несовместимости. В обращениях отмечено, что Самсин занимал должность члена Высшей квалификационной комиссии судей с 16 сентября 2010 по 11 апреля 2014 и не подал заявление, предусмотренное частью 1 статьи 4 закона "Об очистке власти", из-за чего его и хотели уволить.
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