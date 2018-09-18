Суд арестовал подозреваемого в организации убийства добровольца "Сармата"
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Подозреваемого будут держать под стражей без права внесения залога.
"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой об стену. Судебное разбирательство с перерывом длился практически с утра до самого вечера", - сообщил Аброськин.
Но все попытки сорвать очередное судебное заседание не сработали.
"38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Кстати, его защищали сразу четыре адвоката: один - из Донецкой области, остальные - из Днепропетровщины", - написал он.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел российский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо"Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
- Преступление признано заказным.
- 15 сентября задержали одного из подозреваемых в организации убийства.
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