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Суд арестовал подозреваемого в организации убийства добровольца "Сармата"

Орджоникидзевский райсуд Запорожья избрал меру пресечения одному из подозреваемых в организации убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешка

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Подозреваемого будут держать под стражей без права внесения залога.

"В течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой об стену. Судебное разбирательство с перерывом длился практически с утра до самого вечера", - сообщил Аброськин.

Но все попытки сорвать очередное судебное заседание не сработали.

"38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях был арестован. Кстати, его защищали сразу четыре адвоката: один - из Донецкой области, остальные - из Днепропетровщины", - написал он.

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