Столкновения под ГПУ: установлены личности семерых митингующих, один задержан
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы установили, доставили в райотдел полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений. В том числе установлено и допрошено лицо, совершившее правонарушения в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев.
Кроме того, один участник вооруженного столкновения с правоохранителями задержан.
"Принято и согласовано с прокурором города решения о задержании по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса одного участника вчерашних событий по квалификационным признакам ст. 263 Уголовного кодекса. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил Князев.
По словам председателя Нацполиции, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. При этом Князев не уточнил, участником какой организации является задержанный, однако отметил, что речь идет о гражданине Украины.
- Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИД" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
- В столкновениях пострадали семеро полицейских, из-за чего было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство. Еще одно уголовное производство открыто за нападение на журналистов телеканала News One. Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку возле ГПУ.
- Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые затруднили бы выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
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