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Столкновения под ГПУ: установлены личности семерых митингующих, один задержан


фото: REUTERS
Полиция установила личности семерых участников беспорядков под зданием Генеральной прокуратуры Украины во время акции протеста против экстрадиции в Россию подозреваемого в участии в террористической "ИД" Тимура Тумгоева

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы установили, доставили в райотдел полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений. В том числе установлено и допрошено лицо, совершившее правонарушения в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев.

Кроме того, один участник вооруженного столкновения с правоохранителями задержан.

"Принято и согласовано с прокурором города решения о задержании по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса одного участника вчерашних событий по квалификационным признакам ст. 263 Уголовного кодекса. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил Князев.

По словам председателя Нацполиции, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. При этом Князев не уточнил, участником какой организации является задержанный, однако отметил, что речь идет о гражданине Украины.

  • Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИД" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семеро полицейских, из-за чего было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство. Еще одно уголовное производство открыто за нападение на журналистов телеканала News One. Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку возле ГПУ.
  • Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые затруднили бы выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
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