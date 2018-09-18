Столкновения под ГПУ: установлены личности семерых митингующих, один задержан

18 сентября, 2018, 11:41

Полиция установила личности семерых участников беспорядков под зданием Генеральной прокуратуры Украины во время акции протеста против экстрадиции в Россию подозреваемого в участии в террористической "ИД" Тимура Тумгоева

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы установили, доставили в райотдел полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений. В том числе установлено и допрошено лицо, совершившее правонарушения в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Князев.

Кроме того, один участник вооруженного столкновения с правоохранителями задержан.

"Принято и согласовано с прокурором города решения о задержании по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса одного участника вчерашних событий по квалификационным признакам ст. 263 Уголовного кодекса. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил Князев.

По словам председателя Нацполиции, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. При этом Князев не уточнил, участником какой организации является задержанный, однако отметил, что речь идет о гражданине Украины.