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Столкновения под ГПУ: подозреваемую в нападении на журналистку отпустили


фото: REUTERS
Полиция отпустила подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле Генпрокуратуры под личное обязательство, но подозрение будет готовить

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Украинская правда".

"Женщину, подозреваемую в нападении на журналистку, отпустить под личное обязательство. Ее опросили, провели с ней первоочередные следственные действия, но подозрение не вручили, потому что ее в прокуратуре не согласовали", - сказала она.

Но, по словам Блищик, правоохранители продолжат расследование, собирать доказательную базу и будут готовить подозрении по ст. 171 УКУ (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Сейчас правоохранители собирают необходимые материалы для объявления подозрения по согласованию с процессуальными руководителями", - сказала Блищик.

  • Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИД" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семеро полицейских, за что было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство.
  • Также Нацполиция начала уголовное производство за нападение на журналистов во время столкновений под зданием Генпрокуратуры.
  • Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле здания Генеральной прокуратуры Украины.
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