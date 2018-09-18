Столкновения под ГПУ: подозреваемую в нападении на журналистку отпустили

18 сентября, 2018, 14:18

Полиция отпустила подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле Генпрокуратуры под личное обязательство, но подозрение будет готовить

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Украинская правда".

"Женщину, подозреваемую в нападении на журналистку, отпустить под личное обязательство. Ее опросили, провели с ней первоочередные следственные действия, но подозрение не вручили, потому что ее в прокуратуре не согласовали", - сказала она.

Но, по словам Блищик, правоохранители продолжат расследование, собирать доказательную базу и будут готовить подозрении по ст. 171 УКУ (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Сейчас правоохранители собирают необходимые материалы для объявления подозрения по согласованию с процессуальными руководителями", - сказала Блищик.