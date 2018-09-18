Стартует Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
18 сентября, 2018, 09:25
Сегодня пройдут стартовые матчи группового раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур
Вторник, 18 сентября
19:55 - "Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Футбол 2"
19:55 - "Барселона" (Испания) - ПСВ (Голландия), "Футбол 1"
20:00 - "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция), "Футбол 2"
22:00 - "Шальке" (Германия) - "Порту" (Португалия)
22:00 - "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Россия)
22:00 - "Монако" (Франция) - "Атлетико" (Испания)
22:00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
22:00 - "Црвена Звезда" (Сербия) - "Наполи" (Италия)
- "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов 19 сентября в Харькове матчем против немецкого "Гоффенгайма".
- Также соперниками команды Паулу Фонсеки на групповом раунде станут английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
- "Динамо" не смогло пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и уступил в квалификации голландскому "Аяксу".
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