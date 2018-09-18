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Стало известно, какой район в Киеве является лидером преступности

За первое полугодие 2018 года наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском районе

Об этом сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат на своей странице в Facebook.

Согласно статистике полиции, за первое полугодие 2018 года наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском районе – 5 421 инцидент, а также на Соломенке – 4 256.

Лидерами по уровню безопасности стали Печерский (1 474 случая) и Подольский (1 552) районы.

Статистика по другим районам: Святошинский район – 2 909 инцидентов; Дарницкий район – 2 990; Днепровский район – 3 196; Деснянский район – 3 212; Оболонский район – 3 244; Голосеевский район – 3 901.

 

 

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