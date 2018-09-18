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Среди функций Института книги - поддержка украинских писателей в Украине и за рубежом, - Княжицкий

Функции Института книги заключаются в поддержке украинских писателей, которых должны знать не только в Украине, но и за рубежом

Об этом во вторник, 18 сентября во Львове заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.

В рамках восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина–ЕС официальная делегация посетила пресс-завтрак, который проходит накануне 25-го Форума издателей. Говорили, в частности, о роли Института книги, новоизбранным директором которого недавно стала президент Форума издателей Александра Коваль.

Народный депутат Николай Княжицкий отметил, что именно с Львовского форума зародилась идея создать этот Институт. Такие учреждения уже успешно работают в других странах Европы.

"Функции Института книги заключаются в поддержке украинских писателей, которых должны знать не только в Украине, но и за рубежом. Следовательно, нужна серьезная поддержка переводов", - отметил председатель комитета по вопросам культуры и духовности.

Также он отметил необходимость модернизации украинских библиотек, в маленьких городах и поселках, в частности.

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  • Напомним, Форум издателей будет проходить с 19 по 23 сентября. Это крупнейшее литературное мероприятие. В нем примут участие писатели, издатели, предусмотрено около 1000 культурных и образовательных мероприятий.

 

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