Среди функций Института книги - поддержка украинских писателей в Украине и за рубежом, - Княжицкий

18 сентября, 2018, 18:44

Функции Института книги заключаются в поддержке украинских писателей, которых должны знать не только в Украине, но и за рубежом

Об этом во вторник, 18 сентября во Львове заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.

В рамках восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина–ЕС официальная делегация посетила пресс-завтрак, который проходит накануне 25-го Форума издателей. Говорили, в частности, о роли Института книги, новоизбранным директором которого недавно стала президент Форума издателей Александра Коваль.

Народный депутат Николай Княжицкий отметил, что именно с Львовского форума зародилась идея создать этот Институт. Такие учреждения уже успешно работают в других странах Европы.

"Функции Института книги заключаются в поддержке украинских писателей, которых должны знать не только в Украине, но и за рубежом. Следовательно, нужна серьезная поддержка переводов", - отметил председатель комитета по вопросам культуры и духовности.

Также он отметил необходимость модернизации украинских библиотек, в маленьких городах и поселках, в частности.