Среди функций Института книги - поддержка украинских писателей в Украине и за рубежом, - Княжицкий
Об этом во вторник, 18 сентября во Львове заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.
В рамках восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина–ЕС официальная делегация посетила пресс-завтрак, который проходит накануне 25-го Форума издателей. Говорили, в частности, о роли Института книги, новоизбранным директором которого недавно стала президент Форума издателей Александра Коваль.
Народный депутат Николай Княжицкий отметил, что именно с Львовского форума зародилась идея создать этот Институт. Такие учреждения уже успешно работают в других странах Европы.
"Функции Института книги заключаются в поддержке украинских писателей, которых должны знать не только в Украине, но и за рубежом. Следовательно, нужна серьезная поддержка переводов", - отметил председатель комитета по вопросам культуры и духовности.
Также он отметил необходимость модернизации украинских библиотек, в маленьких городах и поселках, в частности.
- Напомним, Форум издателей будет проходить с 19 по 23 сентября. Это крупнейшее литературное мероприятие. В нем примут участие писатели, издатели, предусмотрено около 1000 культурных и образовательных мероприятий.
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