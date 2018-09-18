Российский банк пожаловался Порошенко на санкции: просит переговоров

18 сентября, 2018, 14:44

Российский "Внешэкономбанк" направил президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе МИД Павлу Климкину, руководителю Минэкономразвития и торговли Степану Кубиву и руководителю НБУ Якову Смолию письмо с просьбой о переговорах относительно санкций и ареста акций "Проминвестбанка", который принадлежит ВЭБу

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

В письме от 14 сентября российская госкорпорация заявляет, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений и предлагает "немедленно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора". По мнению российского предприятия, Украина с 2014 года "совершает действия, которые носят международно-противоправный характер".

Так, 43 акции против отделений ПИБу и еще 37 - против банкоматов в 2017 году ВЭБ считает организованными Украинским государством и утверждает, что они привели к "критическому ухудшению экономического состояния банка": ПИБ отстранили от рынка ценных бумаг, банк не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц (например, возвращать полученные от ВЭБа межбанковские кредиты). Украинским госпредприятиям с марта 2017 года запрещено размещать в ПИБ средства.

Кроме того, крупнейший должник банка - ПАО "Укрзализныця" получило кредиты на $153 млн, которые, по утверждению российского финучреждения, просрочке более 3 лет. Поскольку владельцем "Укрзализныци" является правительство Украины, ВЭБ считает, что государство поощряет невозврат банку кредитов.

Также в письме говорится об аресте акций ПИБ по решению Киевского арбитражного суда. Гаагский арбитраж в мае вынес решение по иску 19 компаний против РФ, которые могут быть связаны с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, присудив истцам около $130 млн компенсации за потерю недвижимости в Крыму. Апелляционный суд Киева в рамках этого решения арестовал акции ПИБ, а также украинских "дочек" российских Сбербанка и ВТБ.

ВЭБ называет это решение "незаконной экспроприацией инвестиций", который обесценил "до нуля" стоимость принадлежащих ВЭБу акций ПИБ, которые на 1 марта 2014 года стоили $2,27 млрд. В конце письма ВЭБ предупреждает об ответственности за нарушение соглашения 1998 года в виде компенсации расходов и убытков инвесторов, а также уплаты процентов.

Старший вице-президент ВЭБ Игорь Краснов заявил "Коммерсанту", что размер компенсации будут определять во время переговоров с Украиной, а если они не дадут результата, российский банк будет обращаться в Стокгольмский арбитраж

Российские эксперты разошлись во мнениях относительно смысла этого письма: некоторые считают отсылку к соглашению 1998 года логичной, поскольку к этому соглашению апеллировала Украина в споре в Гааге, другие утверждают, что этот аргумент не является основательным.

"Если анализировать все обстоятельства того, что произошло, то становится понятно, что никакого нарушения не было. Речь идет о применении санкций, а заявления о косвенной экспроприации являются притянутыми", - говорит полномочный представитель интересов РФ в международной ассоциации PraeLegal Алим Бишенов.

При этом эксперты согласны, что международные инстанции вряд ли поддержат ВЭБ.

"Украина провела блокировку активов в исполнение принятого решения международного суд. С этой точки зрения она руководствуется международным законодательством", - объясняет партнер FMG Group Николай Коленчук.

После публикации "Коммерсантом" материала пресс-служба ВЭБ прислала комментарий, в котором утверждает, что банк не должен отвечать за действия, совершенные российским государством.

"Нужно понимать, что третейский суд в Гааге рассматривал дело, где ответчиком была РФ, а не финансовые институты, акции которых арестованы решением арбитражного суда в Киеве. ВЭБ как некоммерческая организация не имеет участника и не является собственностью РФ, а также не отвечает финансово за обязательствами РФ по закону и принципам международного права", - заявил Игорь Краснов.