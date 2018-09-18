Российские боевики на Донбассе 9 раз стреляли по украинским позициям

18 сентября, 2018, 19:52

Во вторник от 7 до 18 часов российские оккупационные войска по меньшей мере 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в своем вечернем сведении 18 сентября в Facebook.

При этом, по данным пресс-службы ООС, вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Южное, Павлополь и Широкино. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об осуществлении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих в течение текущих суток не допущено.