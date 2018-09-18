Россия взяла курс на раздел Украины, а не на избрание пророссийской власти, - Климкин

18 сентября, 2018, 11:15

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Москва оставила идею избрания пророссийской власти в Украине

Об этом он заявил на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

Министр утверждает, что сигналы о внутрироссийские дискуссии свидетельствуют об окончательной смене цели, которую ставит для себя Россия.

"Российской целью не является создание в Украине более пророссийской реальности. Если в России остались умные люди – а они там есть – то они оставили надежду на это и сейчас четко направляются к фрагментации Украины", - заверил он.

Руководитель украинской дипломатии утверждает, что намерение раздела Украины уже не скрывается.

"Если послушать их экспертные дискуссии, то это сейчас является ключевой для них идеей. И поэтому нет смысла делать табличку, кто из наших кандидатов является более пророссийским", - добавил он.

Климкин также подчеркнул, что сохранение целостной Украины является необходимостью для самого ЕС. "Чем быстрее трансатлантический мир поймет, что Украина играет экзистенциальное значение для самого трансатлантического мира – там лучше не только для Украины, но и для самого трансатлантического мира", - заявил министр.