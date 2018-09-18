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Роналду установил невероятный бомбардирский рекорд


фото: REUTERS
Португалец Криштиану Роналду стал пятым футболистом в истории, который забил 400 голов в национальных чемпионатах

Об этом сообщает Sportskeeda.

Благодаря дублю в ворота "Сассуоло" в Серии А, форвард "Ювентуса" довел количество своих голов, забитых в национальных чемпионатах до 400.

Португалец стал пятым игроком в истории футбола, который смог забить такое количество голов в национальных турнирах. Кроме Роналду это удалось Йосефу Бикану, Ференцу Пушкашу, Джими Макгрори и Уве Зеелеру.

  • Голы в матче против "Сассуоло" стали для Криштиану Роналду первыми, забитыми за "Ювентус" после перехода из "Реала".
  • Шведский форвард Златан Ибрагимович забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 500-й гол в карьере.
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