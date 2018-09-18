Роналду установил невероятный бомбардирский рекорд

18 сентября, 2018, 10:51

Португалец Криштиану Роналду стал пятым футболистом в истории, который забил 400 голов в национальных чемпионатах

Об этом сообщает Sportskeeda.

Благодаря дублю в ворота "Сассуоло" в Серии А, форвард "Ювентуса" довел количество своих голов, забитых в национальных чемпионатах до 400.

Португалец стал пятым игроком в истории футбола, который смог забить такое количество голов в национальных турнирах. Кроме Роналду это удалось Йосефу Бикану, Ференцу Пушкашу, Джими Макгрори и Уве Зеелеру.