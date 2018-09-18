 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада разрешила увеличить количество членов ЦИК до 17 человек


фото: klichko.org
Верховная Рада приняла законопроект №9090 о внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии"

За соответствующее решение отдали голоса 236 депутатов, сообщает Еспресо.TV.

Отметим, что целью законопроекта было увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Таким образом принятое решение позволило разблокировать рассмотрение законопроекта о обновление ЦИК, который также планируется на этой неделе.

Отметим, что обновить ЦИК парламент хотел еще в июле, однако среди депутатов возник спор в отношении кандидатов от разных фракций. В результате 5 июля Раде пришлось отложить голосование, а в БПП за это отказались возвращаться в сессионный зал.

12 июля вопрос о Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня, однако среди нардепов снова возникло непонимание, и поэтому рассмотрение пришлось отложить вплоть до осенней сессии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

18 сентября, 2018 вторник

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать