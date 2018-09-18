Рада разрешила увеличить количество членов ЦИК до 17 человек
За соответствующее решение отдали голоса 236 депутатов, сообщает Еспресо.TV.
Отметим, что целью законопроекта было увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Таким образом принятое решение позволило разблокировать рассмотрение законопроекта о обновление ЦИК, который также планируется на этой неделе.
Отметим, что обновить ЦИК парламент хотел еще в июле, однако среди депутатов возник спор в отношении кандидатов от разных фракций. В результате 5 июля Раде пришлось отложить голосование, а в БПП за это отказались возвращаться в сессионный зал.
12 июля вопрос о Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня, однако среди нардепов снова возникло непонимание, и поэтому рассмотрение пришлось отложить вплоть до осенней сессии.
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