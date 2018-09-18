Работников Amazon обвиняют в продаже личных данных клиентов

18 сентября, 2018, 13:03

Сотрудники Amazon передавали конфиденциальную информацию о продажах и удаляли негативные отзывы за взятки от интернет-магазинов

Об этом пишет The Verge.

Согласно сообщению, посредники используют сайты социальных сетей, такие как WeChat, чтобы отслеживать сотрудников компании Amazon, предлагая им наличные деньги за перевод внутренней информации или удаление негативных отзывов.

По словам журналистов, в Amazon действует целая группа мошенников, которые за $300 могут оказывать подобные "услуги": удалить негативные отзывы про интернет-магазин, предоставить информацию про электронную почту покупателей, которые оставили негативный отзыв, а также информацию о продажах, чтобы предоставить онлайн-продавцам преимущество перед конкурентами.

Чаще всего эта практика используется в Китае, однако и в США довольно часто происходят подкупы сотрудников Amazon. Теперь компания "внедряет системы ограничения и проверки того, к каким данным есть доступ у сотрудников".

"У нас есть строгая политика и кодекс деловой этики и поведения для наших сотрудников. Мы внедряем сложные системы для ограничения и аудита доступа к информации. Мы поддерживаем наших сотрудников высоким этическим стандартом, и каждый, кто нарушает наш кодекс, сталкивается с наказанием, включая увольнения и возможные юридические и уголовные санкции", - отметили в пресс-службе Amazon.