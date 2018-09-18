Полицейский, погулявший на дне рождения Штепы, вызывающе ответил в соцсети

18 сентября, 2018, 16:51

Помощник командира патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск засветился на дне рождении Нели Штепы

14 сентября Неля Штепа отпраздновала день рождения в ночном клубе "Палермо". В одном из сюжетов украинских телеканалов о шумном гулянии зрители узнали помощника командира патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Алексея Савченко.

Местное издание "Славянские ведомости" получило сообщение от возмущенного читателя. В нем говорилось о том, что "если полиция будет гулять с такими предателями как Штепа, то тогда у нас и дальше будут захватывать райотделы и присягать полицейские боевикам". Разгневанный таким поведением автор отметил, что видит в таком поведении измену всей структуры патрульной полиции.

На это обвинение в измене полицейский решил ответить дерзким постом на странице в Facebook и обратился с угрозами: "За словами следить надо, чтобы потом не испытывать разного рода неудобные моменты".

О тех, кому не понравилось празднование, он пишет так: "... оставив немного разноцветных перьев, отправились прочь от злобы и печали сидеть на бутылках, вращаясь вокруг своей оси."

А российскую агрессию против Украины полицейский охарактеризовал как "полностью управляемые процессы по разжиганию войны на Донбассе".

Его непосредственный начальник, руководитель управления в патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш, пообещал отреагировать на поведение подчиненного.

“Конечно, я понимаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь, но и о том, где он работает и какой статус в обществе занимает, забывать нельзя. Я заявляю, что мы проведем всестороннее изучение этой ситуации, и реакция будет адекватной”, - прокомментировал он.