Пицца с джемом и креветками: студенты MIT начали челендж с искусственным интеллектом

18 сентября, 2018, 15:56

Студенты МІТ во главе с ученым Пинар Янар Даг начали челендж "как сгенерировать (почти) все на свете", суть которого в еженедельном создании различных вещей с участием искусственного интеллекта

Об этом пишет CNBC.

Искусственный интеллект от MIT изучил сотни рецептов пиццы и составил несколько самых интересных. При этом многие из них вышли довольно странными - без сыра, соуса или с вымышленными ингредиентами - "топпинг из рубцового ореха" или "сыр из карамели".

"В целом искусственный интеллект обычно очень хорошо объединяет различные куски информации, но не обходится без сюрпризов. В нашем эксперименте машина предложила объединить креветки, итальянские сосиски и джем, который взяла из рецепта сладкой пиццы", - говорит Даг.

Студенты обратились к шеф-повару и владельцу пиццерии Crush Pizza в Бостоне Тони Несери с просьбой доработать рецепт и сделать из него пиццу.

В итоге он сделал пиццу по рецептам нейросети с черникой, шпинатом и фетой; беконом, авокадо и персиками; креветками, джемом и итальянскими сосисками; бататом, бобами и сыром бри; абрикосом, грушей, клюквой и рикоттой. При этом команде больше всего понравилась пицца из креветок и джема.

Студенты добавляют, что основная цель челленджа - доказать, что пока искусственного интеллекта совсем не стоит бояться, а над многими его предложениями можно даже шутить.

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