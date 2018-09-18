Пицца с джемом и креветками: студенты MIT начали челендж с искусственным интеллектом
Об этом пишет CNBC.
Искусственный интеллект от MIT изучил сотни рецептов пиццы и составил несколько самых интересных. При этом многие из них вышли довольно странными - без сыра, соуса или с вымышленными ингредиентами - "топпинг из рубцового ореха" или "сыр из карамели".
How to Generate (Almost) Anything (AI-generated pizza, fashion, perfumes and more): https://t.co/ElkLce3IaN #mit #mitmedialab #ai #deeplearning @howtogaa pic.twitter.com/0rBMb8dlgB— Pinar Yanardag (@PINguAR) 12 сентября 2018 г.
"В целом искусственный интеллект обычно очень хорошо объединяет различные куски информации, но не обходится без сюрпризов. В нашем эксперименте машина предложила объединить креветки, итальянские сосиски и джем, который взяла из рецепта сладкой пиццы", - говорит Даг.
Студенты обратились к шеф-повару и владельцу пиццерии Crush Pizza в Бостоне Тони Несери с просьбой доработать рецепт и сделать из него пиццу.
В итоге он сделал пиццу по рецептам нейросети с черникой, шпинатом и фетой; беконом, авокадо и персиками; креветками, джемом и итальянскими сосисками; бататом, бобами и сыром бри; абрикосом, грушей, клюквой и рикоттой. При этом команде больше всего понравилась пицца из креветок и джема.
Студенты добавляют, что основная цель челленджа - доказать, что пока искусственного интеллекта совсем не стоит бояться, а над многими его предложениями можно даже шутить.
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