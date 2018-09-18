Путин обещает Израилю "шаги, которые заметят все" за сбитый войсками Асада российский Ил-20

18 сентября, 2018, 18:02

Президент России Владимир Путин пообещал предпринять "шаги, которые заметят все" за катастрофу сбитого сирийской армией российского самолета Ил-20, в которой Россия обвиняет Израиль

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", - сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что его отношение к инциденту соответствует согласованному с ним заявлению Минобороны РФ, возлагающему всю вину за авиакатастрофу на Израиль. Российские военные утверждают, что израильские F-16 "прикрывались" российским самолетом от сирийского зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства.

В то же время Путин попросил не сравнивать этот инцидент со случаем, когда российский самолет Су-24 в ноябре 2014 г. был сбит над Турцией турецким истребителем.

"Что касается сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет - это все-таки другая ситуация. Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал президент РФ.