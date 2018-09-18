Путин обещает Израилю "шаги, которые заметят все" за сбитый войсками Асада российский Ил-20
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", - сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что его отношение к инциденту соответствует согласованному с ним заявлению Минобороны РФ, возлагающему всю вину за авиакатастрофу на Израиль. Российские военные утверждают, что израильские F-16 "прикрывались" российским самолетом от сирийского зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства.
В то же время Путин попросил не сравнивать этот инцидент со случаем, когда российский самолет Су-24 в ноябре 2014 г. был сбит над Турцией турецким истребителем.
"Что касается сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет - это все-таки другая ситуация. Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал президент РФ.
- Напомним, 18 сентября сирийская армия сбила российский Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных.
- Израиль заявил, что за сбитие российского самолета отвечает режим Асада.
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