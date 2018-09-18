Против Госдепартамента США устроили кибератаку: удалось украсть некоторые данные

18 сентября, 2018, 07:57

Государственный департамент США недавно подвергся хакерской атаке против своей некласифицированной системы электронной почты, в результате чего были разоблачены данные небольшого количества сотрудников

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на сообщение ведомства от 7 сентября и с подтверждением от двух американских чиновников.

В Госдепе описали этот инцидент как "деятельность, которая вызывает озабоченность, которая повлияла менее чем на 1% почтовых ящиков сотрудников".

Представители ведомства признали, что персональные данные некоторых сотрудников могли быть уличены, и уведомили их об этом.

Согласно уведомления, классифицирована система электронной почты не была сломана.

Госдепартаменту неоднократно указывали на его недостаточную защищенность в вопросе кибербезопасности, в частности на прошлой неделе сенаторы потребовали отчетности от госсекретаря Майка Помпео. Последний до сих пор не ответил на письмо сенаторов.

Один из собеседников издания рассказал, что после взлома электронной почты Департамент созвал целевую группу для расследования инцидента. Пока в ведомстве не говорят, кто именно может быть причастен к кибератаке.