Правительство и МВФ договорились постепенно повышать цену на газ до 2020 года, - Коболев

18 сентября, 2018, 11:22

Во время переговоров с МВФ украинская сторона достигла принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время форума Европейской бизнес ассоциации, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достиг (с МВФ). Темпы сейчас обсуждаются", - подчеркнул он.

Коболев пояснил, что вопрос цены на газ является главным компонентом переговоров с миссией МВФ в Киеве. При этом он выразил неуверенность в том, что озвученные в СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25%) являются правильными.