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Правительство и МВФ договорились постепенно повышать цену на газ до 2020 года, - Коболев


фото: uacrisis
Во время переговоров с МВФ украинская сторона достигла принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время форума Европейской бизнес ассоциации, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достиг (с МВФ). Темпы сейчас обсуждаются", - подчеркнул он.

Коболев пояснил, что вопрос цены на газ является главным компонентом переговоров с миссией МВФ в Киеве. При этом он выразил неуверенность в том, что озвученные в СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25%) являются правильными.

  • Отметим, ранее в Нацбанке сообщили, что Украина может получить транш МВФ в размере около $2 млрд до конца осени. Впрочем, одним из требований Фонда для дальнейшего финансирования остается повышение цены на газ для населения.
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