 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появилось видео испытаний реактивных снарядов для украинских ВВС

Государственный концерн "Укроборонпром" обнародовал видео огневых испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол"

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

К испытаниям снарядов были привлечены летный состав и бомбардировщики Военно-воздушных сил Су-24М.

Новые реактивные снаряды калибра 80 мм имеют сверхзвуковую скорость полета и могут находиться на вооружении вертолетов, самолетов и наземных платформ. Они предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений. Дальность поражения наземных целей - более 7 км.

РС-80 оснащены различными боевыми частями и детонаторами, что позволяет повысить эффективность поражения. В частности, пучково-осколочная боевая часть с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе, в нескольких метрах от цели, а не во время удара о землю. Снаряд также может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники.

Сейчас испытания разработки ГАХК "Артем" находятся на финальной стадии. После завершения испытаний снаряды появятся на вооружении ВСУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать