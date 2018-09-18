Появилось видео испытаний реактивных снарядов для украинских ВВС
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
К испытаниям снарядов были привлечены летный состав и бомбардировщики Военно-воздушных сил Су-24М.
Новые реактивные снаряды калибра 80 мм имеют сверхзвуковую скорость полета и могут находиться на вооружении вертолетов, самолетов и наземных платформ. Они предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений. Дальность поражения наземных целей - более 7 км.
РС-80 оснащены различными боевыми частями и детонаторами, что позволяет повысить эффективность поражения. В частности, пучково-осколочная боевая часть с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе, в нескольких метрах от цели, а не во время удара о землю. Снаряд также может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники.
Сейчас испытания разработки ГАХК "Артем" находятся на финальной стадии. После завершения испытаний снаряды появятся на вооружении ВСУ.
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