Появилось видео испытаний реактивных снарядов для украинских ВВС

18 сентября, 2018, 23:31

Государственный концерн "Укроборонпром" обнародовал видео огневых испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол"

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

К испытаниям снарядов были привлечены летный состав и бомбардировщики Военно-воздушных сил Су-24М.

Новые реактивные снаряды калибра 80 мм имеют сверхзвуковую скорость полета и могут находиться на вооружении вертолетов, самолетов и наземных платформ. Они предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений. Дальность поражения наземных целей - более 7 км.

РС-80 оснащены различными боевыми частями и детонаторами, что позволяет повысить эффективность поражения. В частности, пучково-осколочная боевая часть с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе, в нескольких метрах от цели, а не во время удара о землю. Снаряд также может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники.

Сейчас испытания разработки ГАХК "Артем" находятся на финальной стадии. После завершения испытаний снаряды появятся на вооружении ВСУ.