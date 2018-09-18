Под Киевом грибник нашел 12 пустых гробов и разрытых могил

18 сентября, 2018, 10:04

Под Киевом в лесу грибник обнаружил 12 пустых гробов и выкопанных могил. За несколько сотен метров от места находки находится кладбище

Об этом говорится в сюжете ТСН.

12 выкопанных ям прямо посреди леса. И столько же гробов, сложенных одна на одну. На месте также нашли брошенные перчатки, ритуальные подушки.

Близость этого места до соседнего кладбища насторожила крестьян, и они вызвали полицию.

В гробу люди увидели лопаты и трубы, а в каждой крышке гробов были отверстия.

На место прибыли следователи, работники кладбища и руководитель местной ритуальной службы. Говорит, гробы - не их.

Уборщик кладбища рассказал, что неделю назад видел группу людей, которая через кладбище направлялась сюда.

"Люди решили проверить то, как на крышку гроба сыпется земля. Они сами говорили, что будет психологический тренинг".

Такая версия объясняет и трубы и отверстия - чтобы дышать, когда закапывают.

В соцсетях ТСН нашла пользователя, который проанонсировал свое присутствие в этом лесу. Место похоже. Впоследствии мужчина выставил фотографию, как лежит в гробу.

На одном из сайтов предлагают экстремальный тренинг - погребение заживо.

Организатор этого действа признался, что в лесу были, людей с их согласия закапывали. Потом откапывали.

"Там были врачи, группа психологов. У нас было все предусмотрено. Это просто спорт, это как прыгать с парашютом. Там же ничего такого, все живы, здоровы", - сказал организатор.