Почему врачи пишут неразборчиво. Супрун раскрыла тайну

18 сентября, 2018, 16:41

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему врачебный почерк обычно неразборчив, чем это вредит и как изменить ситуацию к лучшему

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Тысячи врачебных ошибок случаются из-за неразборчивой запись названия или дозировки.

Около 1,5 миллиона пациентов травмируются из-за этого ежегодно, такие ошибки могут иметь летальные последствия.

Кроме потерь для здоровья, это также и большие потери для самой системы. Дополнительные медицинские расходы на лечение травм, возникших из-за неверной дозировки лекарств, составляют $3,5 млрд в год.

"Медики делают это неумышленно. Основная причина не самого каллиграфического почерка – количество писанины и темп, в котором врачи обычно работают. Существуют различные требования по документам, заполнению журналов, выписок и много других бумажек, на которые врачи тратят свое время", - объясняет Супрун.

Формы письменной документации - устаревший формат ведения записей.

"Украина отходит от перегрузки медицины бумагой и неоправданными записями и переходит к электронному формату ведения документации", - уверяет врач.

По приказу МЗ № 157, больше нет необходимости заполнять от руки талоны и журналы. Вместо этого министерство вводит электронную систему.

По словам Супрун, к электронной системе здравоохранения уже подключились 24 тыс. врачей.

"В будущем она даст возможность каждому быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам – более целостно видеть картину здоровья пациента. Врачи будут выписывать электронные рецепты и делать другие медицинские записи, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать или же неверно прочитать", - добавляет.а. министра.