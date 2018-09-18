Почему врачи пишут неразборчиво. Супрун раскрыла тайну
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Тысячи врачебных ошибок случаются из-за неразборчивой запись названия или дозировки.
Около 1,5 миллиона пациентов травмируются из-за этого ежегодно, такие ошибки могут иметь летальные последствия.
Кроме потерь для здоровья, это также и большие потери для самой системы. Дополнительные медицинские расходы на лечение травм, возникших из-за неверной дозировки лекарств, составляют $3,5 млрд в год.
"Медики делают это неумышленно. Основная причина не самого каллиграфического почерка – количество писанины и темп, в котором врачи обычно работают. Существуют различные требования по документам, заполнению журналов, выписок и много других бумажек, на которые врачи тратят свое время", - объясняет Супрун.
Формы письменной документации - устаревший формат ведения записей.
"Украина отходит от перегрузки медицины бумагой и неоправданными записями и переходит к электронному формату ведения документации", - уверяет врач.
По приказу МЗ № 157, больше нет необходимости заполнять от руки талоны и журналы. Вместо этого министерство вводит электронную систему.
По словам Супрун, к электронной системе здравоохранения уже подключились 24 тыс. врачей.
"В будущем она даст возможность каждому быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам – более целостно видеть картину здоровья пациента. Врачи будут выписывать электронные рецепты и делать другие медицинские записи, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать или же неверно прочитать", - добавляет.а. министра.
- Напомним, и.о. министра МЗ Украины Ульяна Супрун советует обниматься, потому что это улучшает психическое здоровье человека.
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