Парубий предлагает увеличить количество членов ЦИК

18 сентября, 2018, 09:24

Голова Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, в котором предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 человек

Об этом говорится в проекте закона (№9090) о внесении изменений в ст. 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии", зарегистрированого 17 сентября.

Согласно тексту законодательной инициативы, предлагается единственное изменение - увеличить число членов избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.

5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.

5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта относительно обновления состава ЦИК. В БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.

Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, однако Рада так и не смогла его рассмотреть. Парубий заявил, что Рада должна проголосовать за обновление состава ЦИК в сентябре после начала 9 сессии парламентской работы.

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