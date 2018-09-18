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Одна из станций метро Киева 10 дней не будет работать на вход утром

Из-за ремонта эскалатора на станции метро "Политехнический институт" с 25 сентября до 5 октября на нее по утрам будет закрыт вход

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена.

"Кто едет утром с "Политехнического института" - изменяется режим работы станции из-за необходимости ремонта эскалатора", - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили киевлян и гостей города переориентировать свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновская" или "Вокзальная". Вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:25.

 

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