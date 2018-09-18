Одна из станций метро Киева 10 дней не будет работать на вход утром
18 сентября, 2018, 09:58
Из-за ремонта эскалатора на станции метро "Политехнический институт" с 25 сентября до 5 октября на нее по утрам будет закрыт вход
Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена.
"Кто едет утром с "Политехнического института" - изменяется режим работы станции из-за необходимости ремонта эскалатора", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили киевлян и гостей города переориентировать свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновская" или "Вокзальная". Вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:25.
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 сентября 2018 г.
Кто едет утром с "Политехнического института" - изменяется режим работы станции из-за необходимости ремонта эскалатора.
Переориентируйте, пожалуйста, свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновская" или "Вокзальная".
Извиняемся за временные неудобства! pic.twitter.com/nGcQCCcNxH
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