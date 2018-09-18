Новый орбитальный телескоп TESS прислал свой первый снимок

18 сентября, 2018, 16:58

Орбитальная обсерватория TESS передал на Землю свой первый снимок участка неба в Южном полушарии

Об этом говорится на сайте NASA.

На снимке изображены галактики-спутники Млечного пути, звезды и скопления из 12 созвездий.

Телескоп запустили весной этого года вместо культовой обсерватории Kepler, которая за свои восемь лет работы открыла тысячи экзопланет. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются, поэтому в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу. За девять лет, которые Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптическое зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем у Kepler.

Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал "Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новый телескоп от NASA".