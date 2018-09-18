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Наєв обсудил с Хугом дальнейшие шаги в восстановлении объектов на Донбассе

Командующий объединенными силами Сергей Наев на встрече с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александром Хугом обсудил дальнейшие шаги по восстановлению объектов на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Командующий объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, что стало возможным благодаря установлению "режима тишины" в Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи Наев обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах н.п. Новоазовск, Заиченко, Верхнешироковское на Мариупольском направлении, в Леоновом  и Изварином, приближенных к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ этих районов.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что с началом сентября враг увеличил применения тяжелого вооружения против военных частей объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и почувствовав на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов", - заявили в штабе.

 

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