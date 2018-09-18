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НАПК внесло предписание Геннадию Кернесу


фото: radiosvoboda
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Предписание внесено по результатам проверки соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Харьковском городском совете.

"НАПК установило нарушение требований части второй статьи 49 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части неосуществления проверки должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета факта подачи 18 субъектами декларирования, которые работают (работали) в Харьковском городском совете, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и в соответствии неуведомление Национального агентства о случаях непредставления и несвоевременного представления таких деклараций", - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших неисполнению должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета требований части второй статьи 49 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и по результатам служебного расследования принять меры в установленном законом порядке.

Предписание Национального агентства обязательны к исполнению.

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