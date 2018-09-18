НАПК внесло предписание Геннадию Кернесу
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Предписание внесено по результатам проверки соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Харьковском городском совете.
"НАПК установило нарушение требований части второй статьи 49 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части неосуществления проверки должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета факта подачи 18 субъектами декларирования, которые работают (работали) в Харьковском городском совете, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и в соответствии неуведомление Национального агентства о случаях непредставления и несвоевременного представления таких деклараций", - говорится в сообщении.
Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших неисполнению должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета требований части второй статьи 49 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и по результатам служебного расследования принять меры в установленном законом порядке.
Предписание Национального агентства обязательны к исполнению.
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