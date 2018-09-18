Наложенная Москвой на Мазепу анафема является неканонической, - Вселенский патриархат

18 сентября, 2018, 10:45

Анафема (отлучение еретиков или непокаянних грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия), наложенная Московским патриархатом на украинского гетмана Ивана Мазепу, не является канонической и никогда не была признана Вселенским патриархатом

Об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Несмотря на наложение российской церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", - сказал священник.

Архиепископ Тельмиский Иов отметил, что Мазепу отпевали священники именно Вселенского патриархата.

"В эмиграции в г. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствували его на смертном одре и отпустили от грехов, а потом и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви, Вселенского патриархата!" - добавил архиепископ Тельмиский Иов.

Клирик также подчеркнул, что в конституции Пилипа Орлика речь шла о возобновлении в Украине юрисдикции Вселенского патриархата.

"Очень интересным и ценным является исторический документ, известный как первая украинская Конституция от 5 апреля 1710 года. Это был своеобразный конституционный пакт между новоизбранным после смерти Мазепы гетманом Филиппом Орликом и всем Войском Запорожским. Так вот в первом параграфе этой первой украинской Конституции были прописаны обязательства восстановить над Киевской митрополией юрисдикцию Вселенского патриархата и звание Киевских митрополитов как Экзархов Вселенских патриархов", - добавил священник.

По словам архиепископа, в Конституции 1710 года были следующие строки:

"Нынешний новоизбранный Гетман, когда Господь Бог, крепкий и сильный в брани, пособить... освободить Отчизну нашу, Малую Русь, от невольничьего ярма московского, имеет и должен будет в первую очередь заботиться и крепко стоять, чтобы ни одно иноверье в Малую Русь, отчизну нашу, ни от кого не было внедрено... чтобы единая вера православная восточного исповедания, под послушенством Святейшего Апостольского Престола Константинопольского, навечно утвердилась была... А для еще большего первоначального веса в Малой Руси митрополичьего престола Киевского и для более удобного управления делами духовными, имеет тот же Светлейший Гетман после освобождения Отчизны от ига московского, произвести в столице Апостольской Константинопольской, Екзаршескую первоначальную власть, чтобы через нее возобновились наследственность и послушенство сыновнее до помянутого Апостольского Константинопольского Престола, от которого проповедью Евангельской в вере святой вселенской просвещена и укреплена битые удостоилась".

Священник отметил, что современное состояние получить Томос об автокефалии является исполнением завета тогдашних созидателей украинской государственности.

"Итак, как видим, в Конституции гетмана Пилипа Орлика и Войска Запорожского первым пунктом, как завещание для всех последующих поколений украинских, клятвенно прописывалось обязательство вернуть Киевскую митрополии под юрисдикцию Вселенского патриархата и восстановить полномочия Киевских митрополитов как Экзархов Вселенских патриархов. Поэтому нет ничего удивительного, что и современные Президенты независимой Украины уже в наше время пытались и пытаются выполнить этот завет, инициировав возобновление диалога с Матерью-Церковью, Вселенским патриархатом", - подытожил архиепископ Тельмиский Иов.