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На карликовой планете Церере обнаружили более 30 криовулканов, - исследование

На поверхности карликовой планеты в Солнечной системе, Церере почти беспрерывно возникают криовулканы

Об этом говорится в исследовании НАСА, опубликованном в журнале Nature.

Такие вулканы извергают из недр планеты относительно теплую воду и густой "рассол".

Исследователи проанализировали снимки, сделанные зондом Dawn в последние два года, и обнаружили на поверхности карликовой планеты следы 32 криовулканов.

При этом таких объектов может быть больше - при извержении криовулкана теплая вода растапливает гору, сложенную из льда, растекается по равнине и замерзает на ней, скрывая следы других вулканов.

"Мы показали, что криовулканы должны были появляться на поверхности Цереры каждые 50 млн лет. С одной стороны, следы их существования всегда должны были присутствовать на поверхности планеты, а с другой - они явно играли меньшую роль в формировании ее облика, чем настоящие вулканы Земли, Венеры, Марса и других каменистых планет", - говорится в материале.

Справка:

Церера (лат. Ceres) — карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы. Это ближайшая к Земле карликовая планета, она порой приближается на расстояние 263 млн км.

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