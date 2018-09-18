На Донетчине реконструировали КПВВ "Марьинка"
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Обустройству контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" проводились в условиях штатного функционирования и продолжались почти все лето.
В течение периода выполнения работ по реконструкции КПВВ линию разграничения в этом дорожном коридоре пересекли около миллиона человек.
Отмечается, что по результатам усовершенствования инфраструктуры на КПВВ "Марьинка" разграничено движение автотранспорта и пешеходов, открыто два зала ожидания, которые оборудованы местами отдыха, телевизорами, кондиционерами и информационными стендами.
"Места проведения контрольных операций накрыты навесами, что позволяет пограничникам проводить досмотр транспортных средств и проверку документов, и лицам, которые проходят контрольные процедуры, укриватись от жары или непогоды. Все это обеспечит комфорт как для граждан, которые следуют через линию разграничения, так и для персонала, несущего службу на КПВВ", - говорится в сообщении.
Реконструкция КПВВ "Марьинка" - это пилотный проект. Вскоре подобным образом будет обустроено все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области в районе операции Объединенных сил.
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