На Донетчине очередной наемник из России получил 10 лет

18 сентября, 2018, 18:30

На Донетчине гражданин Российской Федерации получил 10 лет с конфискацией имущества за терроризм в Украине

Об этом во вторник, 18 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в своем Facebook.

"В феврале 2017 года бывший российский военнослужащий, устав от безденежья, решил воспользоваться своими военными навыками и направился на оккупированную РФ территорию Донецкой области, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" для участия в военных действиях против Вооруженных Сил Украины. Минуя контрольные пункты въезда-выезда, которые контролируются Украиной, россиянин незаконно пересек государственную границу Украины и приехал в Донецк, где сразу прибыл в военкомат "ДНР", - говорится в сообщении.

Потом наемника зачислили в "5-ю Отдельную мотострелковую бригаду "Оплот" так называемого Минобороны "ДНР" на должность стрелка, выдали огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным прокуратуры, в апреле прошлого года боевика с оружием задержали украинские военнослужащие и передали его в правоохранительные органы.

Как отмечается, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал уроженца Свердловской области РФ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 332-1 (незаконное переплавки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд приговорил наемника к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.