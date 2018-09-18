Мошенники звонят должностным лицам от имени НАПК
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или в отношении проведения Национальным агентством проверок деклараций субъектов.
"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Нацагентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий. Любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа", - пояснили в пресс-службе.
Как добавили в НАПК, общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата агентства исключительно с телефонов или электронных адресов, указанных на официальном сайте.
В НАПК обещают документировать такие случаи и предоставлять данные о них в правоохранительные органы с целью принятия соответствующих мер.
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