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Мошенники звонят должностным лицам от имени НАПК

Неизвестные лица звонят субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства с целью якобы уточнения информации

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или в отношении проведения Национальным агентством проверок деклараций субъектов.

"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Нацагентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий. Любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа", - пояснили в пресс-службе.

Как добавили в НАПК, общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата агентства исключительно с телефонов или электронных адресов, указанных на официальном сайте.

В НАПК обещают документировать такие случаи и предоставлять данные о них в правоохранительные органы с целью принятия соответствующих мер.

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