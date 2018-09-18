Медведчук подтвердил, что его жена Марченко имеет нефтяное месторождение в России

18 сентября, 2018, 08:12

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук подтвердил, что его жена - телеведущая Оксана Марченко, имеет бизнес в России

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои" любимые "американцы в марте 2014 ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса , который принадлежит сегодня семье ", - пояснил Медведчук.

Он отметил, что информация в расследовании журналистов программы "Схемы", в основном соответствует действительности.

"Та информация, которая появилась, она в большинстве по содержанию и объему действительно соответствует действительности, потому что все это указано в декларациях. Все это в доступных источниках. По поводу тех объектов, о которых идет речь в публикации, это правда, я это подтверждаю ", - добавил он.

Ранее "Схемы" обнаружили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе России. Она обошла даже госкомпанию "Роснефть".

Журналисты добавили, что жена Медведчука владеет компаниями не только в России, но и в аннексированном Крыму.

Аналитик UPECO Александр Сиренко считает, что рынком сбыта для этой компании может быть оккупированный Донбасс, поскольку Ростовская, где перерабатывать нефть, область граничит с Украиной.