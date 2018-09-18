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Ломаченко сразится за два чемпионских титула, - официально


фото: boxingscene
Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет пуэрториканец Хосе Педраса

Об этом сообщает The Ring.

Бой между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Ломаченко и обладателем титула WBО Педрасою состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

Победитель поединка станет обладателем сразу двух поясов.

Ломаченко в третий раз будет боксировать в Нью-Йорке. Ранее он побеждал в этом городе кубинца Гильермо Ригондо и венесуэльца Хорхе Линареса.

  • Ранее бой Ломаченко - Педраса планировали провести 1 декабря, но его перенесли на неделю по просьбе телеканала ESPN.
  • Украинский боксер Александр Усик рассказал, сколько он заработал за победу над Муратом Гассиевым.
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