Ломаченко сразится за два чемпионских титула, - официально

18 сентября, 2018, 13:33

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет пуэрториканец Хосе Педраса

Об этом сообщает The Ring.

Бой между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Ломаченко и обладателем титула WBО Педрасою состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

Победитель поединка станет обладателем сразу двух поясов.

Ломаченко в третий раз будет боксировать в Нью-Йорке. Ранее он побеждал в этом городе кубинца Гильермо Ригондо и венесуэльца Хорхе Линареса.