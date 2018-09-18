Ломаченко отобрал у Головкина титул лучшего боксера мира

18 сентября, 2018, 16:03

Украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира журнала The Ring

Об этом сообщает The Ring.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA поднялся на первое место рейтинга, после поражения предыдущего лидера - Геннадия Головкина из Казахстана, который уступил мексиканцу Саулю Альваресу.

Головкин скатился на четвертую позицию, Альварес занимает третье место. Еще один украинский боксер - Александр Усик идет пятым.

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Геннадий Головкин

5. Александр Усик

6. Майки Гарсия

7. Наойя Инуэ

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс

10. Донни Ньетес