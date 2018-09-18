Китай пожаловался в ВТО на санкции США
Об этом во вторник, 18 сентября, сообщил Reuters.
Как отмечается, в частности, в Министерстве торговли Китая заявили о том, что подали жалобы в ВТО против запланированных импортных тарифов США на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов.
Ранее администрация Трампа заявила, что с 24 сентября тарифы на китайские товары составят 10 процентов. Этот шаг должен ознаменовать последнюю эскалацию все более длительного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.
Эта последняя тарифная эскалация Трампа относительно Китая происходит после нескольких раундов переговоров, которые не дали никакого прогресса. По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе пригласил высших китайских чиновников для новых дискуссий, однако пока ничего не запланировано.
- Напомним, США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
- В министерстве иностранных дел Китая пообещали ответить собственными контрмерами на очередные санкции Соединенных Штатов.
- США подготовили новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистскую политику Пекина.
- В свою очередь Китай подготовил перечень мер, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.
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