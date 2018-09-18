Китай пожаловался в ВТО на санкции США

18 сентября, 2018, 17:32

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию относительно введения новых санкций от Соединенных Штатов

Об этом во вторник, 18 сентября, сообщил Reuters.

Как отмечается, в частности, в Министерстве торговли Китая заявили о том, что подали жалобы в ВТО против запланированных импортных тарифов США на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов.

Ранее администрация Трампа заявила, что с 24 сентября тарифы на китайские товары составят 10 процентов. Этот шаг должен ознаменовать последнюю эскалацию все более длительного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

Эта последняя тарифная эскалация Трампа относительно Китая происходит после нескольких раундов переговоров, которые не дали никакого прогресса. По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе пригласил высших китайских чиновников для новых дискуссий, однако пока ничего не запланировано.