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Курс на ЕС и НАТО в Конституции: комитет Рады поддержал законопроект


фото: rada.gov
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект о внесении изменений к Конституции относительно закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз

Об этом заявил глава комитета Руслан Князевич, сообщает "РБК-Украина"

Он отметил, что в голосовании приняли участие 20 членов комитета, 18 из которых выступили за закрепление курса Украины в Конституции.

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По словам Князевича, он уже распорядился передать соответствующий законопроект на рассмотрение в сессионный зал.

Отметим, ранее в НАТО отметили, что Украина за последние четыре года воплотила в жизнь большое количество реформ, однако на пути к членству в Альянсе нужно работать больше.

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