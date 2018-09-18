Курс на ЕС и НАТО в Конституции: комитет Рады поддержал законопроект
18 сентября, 2018, 12:54
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект о внесении изменений к Конституции относительно закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз
Об этом заявил глава комитета Руслан Князевич, сообщает "РБК-Украина"
Он отметил, что в голосовании приняли участие 20 членов комитета, 18 из которых выступили за закрепление курса Украины в Конституции.
Читайте также. Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО. Инфографика
По словам Князевича, он уже распорядился передать соответствующий законопроект на рассмотрение в сессионный зал.
Отметим, ранее в НАТО отметили, что Украина за последние четыре года воплотила в жизнь большое количество реформ, однако на пути к членству в Альянсе нужно работать больше.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
- Рассмотреть "евроатлантические" поправки в Конституцию Рада планирует 20 сентября.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-