Кто выполняет обещания: "Слово и дело" опубликовало рейтинг губернаторов

18 сентября, 2018, 10:37

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко занял первое место в рейтинге глав областных государственных администраций по количеству выполненных обещаний

Рейтинг подготовил аналитический портал "Слово и дело".

В рейтинговом списке говорится, что Резниченко выполнил 75 своих обещаний. В тройку лидеров входят также глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко (49 обещаний) и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (44 выполнены обещания).

В тройку аутсайдеров попали председатель Хмельницкой ОГА Вадим Лозовой (3 обещания) и ни одного обещания не выполнили главы Киевской ОГА Александр Горган и Донецкой ОГА Александр Куць.