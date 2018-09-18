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Кто выполняет обещания: "Слово и дело" опубликовало рейтинг губернаторов


фото: sputnik
Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко занял первое место в рейтинге глав областных государственных администраций по количеству выполненных обещаний

Рейтинг подготовил аналитический портал "Слово и дело".

В рейтинговом списке говорится, что Резниченко выполнил 75 своих обещаний. В тройку лидеров входят также глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко (49 обещаний) и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (44 выполнены обещания).

В тройку аутсайдеров попали председатель Хмельницкой ОГА Вадим Лозовой (3 обещания) и ни одного обещания не выполнили главы Киевской ОГА Александр Горган и Донецкой ОГА Александр Куць.

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