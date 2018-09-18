Клубок из белок: врачам пришлось распутывать запутанные хвосты животных

18 сентября, 2018, 12:00

В США прохожий случайно заметил пять белок, в которых сплутались хвосты. Пришлось вызвать ветеринаров для спасения

Об этом написал Реабилитационный центр для животных в Facebook.

Животные спутались пушистыми хвостами и не могли распасться. Ветеринарам пришлось серьезно поработать, чтобы освободить их и не нанести вреда.

Белок привезли в реабилитационный центр и поместили под наркоз. Спасателям пришлось применить все мастерство, чтобы распутать эту "мохнатую пулю".

В сплетенные хвосты попали и частицы гнезда - трава и ветки. Врачи осторожно удаляли все лишнее из запутанных хвостов, чтобы было легче распутать белок.

На операцию ушло около 20 минут. Белки остаются в реабилитационном центре, от наркоза отошли без нарушений. Однако сейчас зверюшки выглядят довольно странно.