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Клубок из белок: врачам пришлось распутывать запутанные хвосты животных

В США прохожий случайно заметил пять белок, в которых сплутались хвосты. Пришлось вызвать ветеринаров для спасения

Об этом написал Реабилитационный центр для животных в Facebook.

Животные спутались пушистыми хвостами и не могли распасться. Ветеринарам пришлось серьезно поработать, чтобы освободить их и не нанести вреда.

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Белок привезли в реабилитационный центр и поместили под наркоз. Спасателям пришлось применить все мастерство, чтобы распутать эту "мохнатую пулю".

В сплетенные хвосты попали и частицы гнезда - трава и ветки. Врачи осторожно удаляли все лишнее из запутанных хвостов, чтобы было легче распутать белок.

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На операцию ушло около 20 минут. Белки остаются в реабилитационном центре, от наркоза отошли без нарушений. Однако сейчас зверюшки выглядят довольно странно.

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