Как украинец Зозуля забил очередной гол в Испании

18 сентября, 2018, 09:00

Украинский футболист Роман Зозуля отметился голом за "Альбасете" в чемпионате Испании

В матче 5-го тура второго испанского дивизиона против "Кадиса", Зозуля открыл счет ударом головой на 37-й минуте. "Альбасете" не смог удержать победу и пропустил на последней минуте, когда украинского форварда уже заменили.

Гол в ворота "Кадиса" стал для Романа Зозули вторым в нынешнем сезоне.