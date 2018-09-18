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Как украинец Зозуля забил очередной гол в Испании


фото: La Liga
Украинский футболист Роман Зозуля отметился голом за "Альбасете" в чемпионате Испании

В матче 5-го тура второго испанского дивизиона против "Кадиса", Зозуля открыл счет ударом головой на 37-й минуте. "Альбасете" не смог удержать победу и пропустил на последней минуте, когда украинского форварда уже заменили.

Гол в ворота "Кадиса" стал для Романа Зозули вторым в нынешнем сезоне.

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