Как футболист получил травму, споткнувшись во время матча за собаку

18 сентября, 2018, 12:11

Во время матча чемпионата Румынии произошел курьезный случай с футболистом и собакой

Во время игры четвертого дивизиона румынского чемпионата на поле выбежала собака. Один из футболистов в пылу борьбы не заметил животное, зацепился за него и упал. По информации журналиста Эмануэля Рошу, игрок получил повреждение.