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Как футболист получил травму, споткнувшись во время матча за собаку


фото: twitter
Во время матча чемпионата Румынии произошел курьезный случай с футболистом и собакой

Во время игры четвертого дивизиона румынского чемпионата на поле выбежала собака. Один из футболистов в пылу борьбы не заметил животное, зацепился за него и упал. По информации журналиста Эмануэля Рошу, игрок получил повреждение.

 

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