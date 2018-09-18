Как футболист получил травму, споткнувшись во время матча за собаку
18 сентября, 2018, 12:11
Во время матча чемпионата Румынии произошел курьезный случай с футболистом и собакой
Во время игры четвертого дивизиона румынского чемпионата на поле выбежала собака. Один из футболистов в пылу борьбы не заметил животное, зацепился за него и упал. По информации журналиста Эмануэля Рошу, игрок получил повреждение.
Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX— Emanuel Roşu (@Emishor) 17 сентября 2018 г.
- Американський футболіст объявил о завершении карьеры в перерыве матча.
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