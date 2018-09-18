ГПУ вызвала Пшонку с сыном, Иванющенко и Азарова-младшего

18 сентября, 2018, 13:49

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-генпрокурора Виктора Пшонку и его сына Артема, экс-нардепа Юрия Иванющенко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея

Соответствующие повестки обнародованы на сайте ГПУ.

Всех этих граждан вызывают для участия в следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 о преступлениях по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

В этом же производстве ГПУ также вызывает экс-министра агрополитики времен президентства Виктора Януковича Николая Присяжнюка, экс-чиновника и чиновника компаний олигарха Дмитрия Фирташа Юрия Борисова и экс-главу Госслужбы финмониторинга времен Януковича Сергея Гуржия.