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Гопко: советую венграм и не мечтать, автономию мы им не дадим

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что Будапешт давит на Украину, в том числе через блокирование прогресса в НАТО, рассчитывая на согласие Киева создать на Закарпатье венгерскую национальную автономию

Об этом она заявила на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

Представительница парламента убеждена, что венгерская власть давит на Украину в ожидание того, что в конце концов Киев согласится на создание венгерской автономии.

"Я понимаю,что Будапешт хочет к 2020 году, к столетию Трианона (мирного договора 1920 года, по итогам которого Венгрия лишилась 2/3 своей территории, - ред.), одержать победу и получить венгерскую автономию", - пояснила она.

"Я хочу сказать венграм, чтобы и не мечтали. Никогда на Закарпатье не будет территориальной автономии венгров", - заявила Гопко.

Как известно, ранее представители Венгрии неоднократно заявляли о стремлении к автономии в районе компактного проживания венгров. При этом речь идет не только о варианте территориальной, но также культурной автономии.

Похожие устремления были в других государствах-соседях Венгрии. Весной парламент Румынии проголосовал против автономии для венгров.

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