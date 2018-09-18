Гопко: советую венграм и не мечтать, автономию мы им не дадим
Об этом она заявила на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
Представительница парламента убеждена, что венгерская власть давит на Украину в ожидание того, что в конце концов Киев согласится на создание венгерской автономии.
"Я понимаю,что Будапешт хочет к 2020 году, к столетию Трианона (мирного договора 1920 года, по итогам которого Венгрия лишилась 2/3 своей территории, - ред.), одержать победу и получить венгерскую автономию", - пояснила она.
"Я хочу сказать венграм, чтобы и не мечтали. Никогда на Закарпатье не будет территориальной автономии венгров", - заявила Гопко.
Как известно, ранее представители Венгрии неоднократно заявляли о стремлении к автономии в районе компактного проживания венгров. При этом речь идет не только о варианте территориальной, но также культурной автономии.
Похожие устремления были в других государствах-соседях Венгрии. Весной парламент Румынии проголосовал против автономии для венгров.
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