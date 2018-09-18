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Еврокомиссия требует от России освободить Сенцова

Вера Йоурова
Вера Йоурова
фото: radiosvoboda
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова написала министру юстиции РФ Александру Коновалову письмо с призывом об освобождении из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и, несмотря на международные обязательства России по правам человека, освободить господина Сенцова. Такой жест пришлет миру сильный сигнал об обязательстве России выполнять международное право и уважение к правам человека", - написала Йоурова.

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Еврокомиссар также отметила, что представителей украинской власти должны пустить к Сенцову.

"В ожидании освобождения господина Сенцова я призываю вас обеспечить доступ к нему украинским чиновникам включительно с омбудсменом Украины", говорится в письме Йоуровой.

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