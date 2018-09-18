Еврокомиссия требует от России освободить Сенцова
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и, несмотря на международные обязательства России по правам человека, освободить господина Сенцова. Такой жест пришлет миру сильный сигнал об обязательстве России выполнять международное право и уважение к правам человека", - написала Йоурова.
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Еврокомиссар также отметила, что представителей украинской власти должны пустить к Сенцову.
"В ожидании освобождения господина Сенцова я призываю вас обеспечить доступ к нему украинским чиновникам включительно с омбудсменом Украины", говорится в письме Йоуровой.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова.
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