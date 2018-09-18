ЕСПЧ запретил украинским властям доступ к данным с телефона главреда "Схем"
Об этом говорится в официальном письме из Европейского суда по правам человека, полученном из Страсбурга редакцией Радио Свобода.
Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца – до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать в приоритетном порядке, говорится в документе.
"18 сентября суд принял решение указать правительству Украины на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, касающейся заявителя, указанной в решении Печерского райсуда Киева от 27 августа 2018", – сказано в решении ЕСПЧ.
Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, суд имеет право применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Такие временные меры применяются лишь в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мера не будет применена.
10 сентября защита Седлецкой обратился в ЕСПЧ с просьбой применить правило 39 регламента. В обращении Седлецкая просила остановить сбор Генеральной прокуратурой информации о звонках, СМС, местоположении ее мобильного телефона за 1,5 года, и заставить украинскую власть пересмотреть решение суда, который выдал санкцию следователю на доступ к этой информации.
"Теперь генпрокурор Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее", – объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.
Он добавляет, что невыполнение Генеральной прокуратурой требований ЕСПЧ будет сложно скрыть.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
- Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- Позже Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
- 18 сентября Апелляционный суд Киева ограничил доступ ГПУ к данным мобильного телефона Седлецкой, отменив соответствующее постановление Печерского суда.
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