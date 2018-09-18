 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕСПЧ запретил украинским властям доступ к данным с телефона главреда "Схем"

Европейский суд по правам человека принял решение применить "Правило 39" регламента – о неотложных временные обеспечительных мерах по делу главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой

Об этом говорится в официальном письме из Европейского суда по правам человека, полученном из Страсбурга редакцией Радио Свобода.

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца – до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать в приоритетном порядке, говорится в документе.

"18 сентября суд принял решение указать правительству Украины на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, касающейся заявителя, указанной в решении Печерского райсуда Киева от 27 августа 2018", – сказано в решении ЕСПЧ.

Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, суд имеет право применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Такие временные меры применяются лишь в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мера не будет применена.

10 сентября защита Седлецкой обратился в ЕСПЧ с просьбой применить правило 39 регламента. В обращении Седлецкая просила остановить сбор Генеральной прокуратурой информации о звонках, СМС, местоположении ее мобильного телефона за 1,5 года, и заставить украинскую власть пересмотреть решение суда, который выдал санкцию следователю на доступ к этой информации.

"Теперь генпрокурор Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее", – объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.

Он добавляет, что невыполнение Генеральной прокуратурой требований ЕСПЧ будет сложно скрыть.

  • Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
  • Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
  • Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
  • Позже Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
  • 18 сентября Апелляционный суд Киева ограничил доступ ГПУ к данным мобильного телефона Седлецкой, отменив соответствующее постановление Печерского суда.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать