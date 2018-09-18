ЕСПЧ запретил украинским властям доступ к данным с телефона главреда "Схем"

18 сентября, 2018, 21:21

Европейский суд по правам человека принял решение применить "Правило 39" регламента – о неотложных временные обеспечительных мерах по делу главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой

Об этом говорится в официальном письме из Европейского суда по правам человека, полученном из Страсбурга редакцией Радио Свобода.

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца – до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать в приоритетном порядке, говорится в документе.

"18 сентября суд принял решение указать правительству Украины на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, касающейся заявителя, указанной в решении Печерского райсуда Киева от 27 августа 2018", – сказано в решении ЕСПЧ.

Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, суд имеет право применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Такие временные меры применяются лишь в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мера не будет применена.

10 сентября защита Седлецкой обратился в ЕСПЧ с просьбой применить правило 39 регламента. В обращении Седлецкая просила остановить сбор Генеральной прокуратурой информации о звонках, СМС, местоположении ее мобильного телефона за 1,5 года, и заставить украинскую власть пересмотреть решение суда, который выдал санкцию следователю на доступ к этой информации.

"Теперь генпрокурор Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее", – объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.

Он добавляет, что невыполнение Генеральной прокуратурой требований ЕСПЧ будет сложно скрыть.