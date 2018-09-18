18 сентября, 2018, 15:49

Евросоюз полностью доверяет выводам Международной следственной группы, которая считает, что пассажирский самолет рейса МН17 сбили над Донбассом в 2014 году российские военные

Об этом собственному заявил представитель ЕС, передает "Укринформ".

"Евросоюз имеет полное доверие к работе, проведенной Международной следственной группой, а также выводам, сделанным во время независимого, профессионального и беспристрастного расследования", - заявили в ЕС.

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Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.

Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.

Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.

Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.

17 сентября этого года в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины. Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью новые "выводы" России по МН17.

Международная следственная группа потребовала увидеть новые "доказательства" россиян относительно причин трагедии и напомнила, что Минобороны РФ ранее уже лгало относительно этой катастрофы.