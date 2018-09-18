Экзопланета Проксима b может быть пригодной для жизни, - ученые

18 сентября, 2018, 10:22

Ученые NASA предполагают, что экзопланета Проксима b, вероятно, является пригодной для жизни

Об этом пишет Science Alert.

В августе 2016 астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) подтвердили существование планеты земного типа вокруг Проксима Центавра - ближайшей звезды к нашей Солнечной системе.

Кроме того, они подтвердили, что эта планета (Proxima b) находится в зоне, пригодной для жизни. Но много исследований показали, что Солнце Proxima b чувствует слишком активное для поддержания атмосферы и жидкой воды на поверхности планеты.

Однако в новом исследовании под руководством NASA, группа ученых изучила различные климатические сценарии, которые показывают, что Proxima b все еще может иметь достаточное количество воды для поддержания жизни.

В научном журнале "Астробиология" недавно появилось исследование под названием "Сценарии устойчивого климата для Proxima Centauri b с динамическим океаном".

Исследование проводилось в Институте космических исследований им. Годдарда NASA, в который вошли члены Центра космических полетов Годдард NASA (GSFC), Колумбийского университета и ООО "Триновим" - ИТ-компании, которая предоставляет поддержку в организациях и миссиях для GSFC.

Как сказал Энтони Д. Дель , " прежде всего, мы не знаем, есть ли у Prox b атмосфера, и если да, то есть ли у нее вода. Без них жизнь, как мы его знаем, не может существовать".

"Это может быть Prox b, сформированная сначала без какой-либо атмосферы. Или она могла образоваться с умеренной атмосферой и большим количеством воды. Или она могла образоваться из очень толстой атмосферой. Мы пока не знаем".

"Во-вторых, Проксима Центавра - звезда типа M, или "красный карлик". Эти звезды гораздо меньше и прохладнее нашего Солнца, поэтому планета должна быть очень близка к такой звезды, чтобы получить достаточно звездного света для поддержания пригодного для жизни климата. Проблема в том, что звезды M имеют тенденцию быть очень активными".

Сейчас ученые предполагают, что Проксима b сформировалась подальше от звезды и только потом перешла на нынешнюю орбиту - тогда планета вполне могла избежать перегрева и жесткого излучения молодого светила.

Нельзя исключить и вариант, что сначала на планете было очень много воды - вероятно, в 10 раз больше, чем на Земле. Тогда, даже если Проксима b потеряла 90% влаги, ее будет все равно достаточно для того, чтобы хватило на целый океан.

Есть также вероятность и того, что с самого начала планету окружала плотная водородная туча, которая взяла на себя основной удар молодой звезды и "испарилось", оставив под собой пригодную для жизни атмосферу.

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