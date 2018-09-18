Экс-тренер Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою

18 сентября, 2018, 14:16

Бывший тренер Майка Тайсона - Тедди Атлас, будет готовить украинца Александра Гвоздика к чемпионскому поединку

Об этом сообщает ESPN.

Атлас заменит Марко Контрераса, который ранее работал с Гвоздиком. Тренировки начнутся в середине октября.

Вариант работы с Тедди Атласом предложил менеджер боксера Эгис Климас. Атлас никого не тренировал с 2016 года, когда помогал Тимоти Брэдли готовится к бою с Мэнни Пакьяо. Специалист в последнее время работал аналитиком на телеканале ESPN.

Тедди Атлас тренировал юного Майка Тайсона в начале карьеры легендарного боксера, но прекратил с ним сотрудничество через конфликт.