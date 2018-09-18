Денисова рассказала, когда Балух напишет завещание
18 сентября, 2018, 22:33
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Балух напишет завещание во время окончательного оглашения ему приговора в симферопольском суде
Об этом украинский омбудсмен сообщила в эфире Еспресо.TV
"Последняя дата, которую мы ждем, это 24 сентября - последнее рассмотрение дела в суде, когда будет оглашено окончательное решение суда в Крыму относительно подтверждения приговора Владимиру Балуху. Будет присутствовать адвокат Владимира Балуха, во время этой встречи он и будет стараться написать это завещание", - рассказала Денисова.
Она также отметила, что Балух обязательно обнародует свое завещание, потому что его пугают, что он не доедет до этапа, до колонии, в которой будет отбывать наказание.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
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