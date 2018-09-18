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Денисова рассказала, когда Балух напишет завещание

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Балух напишет завещание во время окончательного оглашения ему приговора в симферопольском суде

Об этом украинский омбудсмен сообщила в эфире Еспресо.TV

"Последняя дата, которую мы ждем, это 24 сентября - последнее рассмотрение дела в суде, когда будет оглашено окончательное решение суда в Крыму относительно подтверждения приговора Владимиру Балуху. Будет присутствовать адвокат Владимира Балуха, во время этой встречи он и будет стараться написать это завещание", - рассказала Денисова.

Она также отметила, что Балух обязательно обнародует свое завещание, потому что его пугают, что он не доедет до этапа, до колонии, в которой будет отбывать наказание.

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