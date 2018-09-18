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Бразильский футболист обсудил с Шевченко возможность выступлений за сборную Украины


фото: shakhtar.com
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес пообщался с Андреем Шевченко относительно своих выступлений за сборную Украины

Об этом сообщает football.ua.

По словам Мораеса, он имел разговор с главным тренером сборной Украины, который отметил, что команда сейчас имеет проблемы с забивним нападающим.

"Я недавно познакомился с Андреем Шевченко, у нас был разговор, он хвалил мою игру, результативность. Говорил, что в сборной сейчас проблема с забивными нападающими. Но все зависит только от меня. Шевченко вызывает в команду тех, кто имеет украинский паспорт. Если я приму гражданство и буду и дальше показывать хороший футбол, то у меня появится шанс и в сборной, как у любого украинского игрока", - сказал Мораес.

Ранее бразильский футболист заявил, что рассматривает предложение о выступлениях за сборную Украины.

 

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