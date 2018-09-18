Бразильский футболист обсудил с Шевченко возможность выступлений за сборную Украины
18 сентября, 2018, 09:56
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес пообщался с Андреем Шевченко относительно своих выступлений за сборную Украины
Об этом сообщает football.ua.
По словам Мораеса, он имел разговор с главным тренером сборной Украины, который отметил, что команда сейчас имеет проблемы с забивним нападающим.
"Я недавно познакомился с Андреем Шевченко, у нас был разговор, он хвалил мою игру, результативность. Говорил, что в сборной сейчас проблема с забивными нападающими. Но все зависит только от меня. Шевченко вызывает в команду тех, кто имеет украинский паспорт. Если я приму гражданство и буду и дальше показывать хороший футбол, то у меня появится шанс и в сборной, как у любого украинского игрока", - сказал Мораес.
Ранее бразильский футболист заявил, что рассматривает предложение о выступлениях за сборную Украины.
- В июне Жуниор Мораес на правах свободного агента перешел из "Динамо" в "Шахтер", за который уже забил в чемпионате 7 голов.
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