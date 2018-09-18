Балух собирается писать завещание и чувствует, что не доедет до колонии, - Денисова
Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
"К боли в области почек, печени и головы добавилась боль в сердце. Иногда он настолько пронзительный, что вызывает рвотные рефлексы. Медики до сих пор не осмотрели Владимира, а прошло уже 5 дней. Да, именно 5 дней. Еще 13 сентября украинца пытали. Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, и утраченную надежду и отсутствие надежд", - пишет Денисова.
По ее словам, после физической расправы, Балуха заставили сказать на камеру, что у него все хорошо.
"Трусы из СИЗО посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее", - написала Денисова.
Сейчас Балух попросил привести к нему нотариуса, чтобы написать завещание. По словам Денисовой, заключенный чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся и в колонии он таки не доедет.
Поэтому украинский омбудсмен в очередной раз требует предоставить балуху квалифицированную медицинскую помощь и допустить ее до украинского политзаключенного.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха в временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-