Балух собирается писать завещание и чувствует, что не доедет до колонии, - Денисова

18 сентября, 2018, 12:05

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Владимира Балуха действительно сильно избили в СИЗО в Симферополе и он собирается написать завещание

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"К боли в области почек, печени и головы добавилась боль в сердце. Иногда он настолько пронзительный, что вызывает рвотные рефлексы. Медики до сих пор не осмотрели Владимира, а прошло уже 5 дней. Да, именно 5 дней. Еще 13 сентября украинца пытали. Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, и утраченную надежду и отсутствие надежд", - пишет Денисова.

По ее словам, после физической расправы, Балуха заставили сказать на камеру, что у него все хорошо.

"Трусы из СИЗО посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее", - написала Денисова.

Сейчас Балух попросил привести к нему нотариуса, чтобы написать завещание. По словам Денисовой, заключенный чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся и в колонии он таки не доедет.

Поэтому украинский омбудсмен в очередной раз требует предоставить балуху квалифицированную медицинскую помощь и допустить ее до украинского политзаключенного.