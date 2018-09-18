 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Балух собирается писать завещание и чувствует, что не доедет до колонии, - Денисова


фото: krymr.org
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Владимира Балуха действительно сильно избили в СИЗО в Симферополе и он собирается написать завещание

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"К боли в области почек, печени и головы добавилась боль в сердце. Иногда он настолько пронзительный, что вызывает рвотные рефлексы. Медики до сих пор не осмотрели Владимира, а прошло уже 5 дней. Да, именно 5 дней. Еще 13 сентября украинца пытали. Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, и утраченную надежду и отсутствие надежд", - пишет Денисова.

По ее словам, после физической расправы, Балуха заставили сказать на камеру, что у него все хорошо.

"Трусы из СИЗО посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее", - написала Денисова.

Сейчас Балух попросил привести к нему нотариуса, чтобы написать завещание. По словам Денисовой, заключенный чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся и в колонии он таки не доедет.

Поэтому украинский омбудсмен в очередной раз требует предоставить балуху квалифицированную медицинскую помощь и допустить ее до украинского политзаключенного.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

18 сентября, 2018 вторник

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать